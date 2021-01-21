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الخميس، 21-01-2021 10:49 ص

روسيا تسجل لليوم الثالث على التوالي أقل من 22 ألف إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - لليوم الثالث على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، عن رصد 21887 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 21152 إصابة أمس الأربعاء و21734 إصابة الثلاثاء.


وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (3458 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3112)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.8% من المرضى الجدد.


وارتفعت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 612 حالة وفاة جديدة، مقابل 597 وفاة أمس، فيما تماثل 26902 شخص للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت حتى الآن في البلاد ثلاثة ملايين و655839 إصابة مؤكدة، منها 67832 حالة وفاة و533789 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و54218 حالة شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 98 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 410 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 634 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.


وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.

 

 


المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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