روسيا تسجل 14185 إصابة و379 حالة وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14185 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و379 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (6805 إصابة)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1135)، ثم مدينة بطرسبورغ (902).

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وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.





المصدر: روسيا اليوم