الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

خلال عمليتين.. المكافحة تضبط تجار ومروجي مخدرات بحوزة أحدهم أسلحة نارية.. صور

نقيب المطاعم لـ الوكيل : الإجراءات الصارمة تحد من الإقبال على الأراجيل - صور

اعتداءات على خط المياه الرئيسي الناقل للواء الشونة.. وفرق الرقابة تتدخل.. صور

القدس .. 'مسيرة الأعلام' خلال ساعات والاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية

اشتراط تلقي جرعة واحدة من اللقاح لدخول البترا من الشهر المقبل

إصدار 145 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا

الزرقاء: ضبط ثلاثيني مصاب بكورونا لم يلتزم بالحجر المنزلي

الملك يوجه ببرنامج اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع

الصحة لـ الوكيل : البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال قريبا

الأوبئة: فحوصات كورونا الإيجابية وصلت الأسبوع الخامس أقل من 2%

الثلاثاء، 15-06-2021 11:56 ص

روسيا تسجل 14185 إصابة و379 حالة وفاة جديدة بكورونا

thumbs_b_c_8d0cd3da9875fee39aaa1d2c5239cbd5


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14185 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و379 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (6805 إصابة)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1135)، ثم مدينة بطرسبورغ (902).

اضافة اعلان


وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ملك

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

20201015-092622-AP20289380678772

ألمانيا في طريقها للتخلي عن ارتداء الكمامات

gettyimages-1231454039-594x594-1

بلد خليجي يكشف عن حالات إصابة بالمتحور الهندي

مكسيك

39 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

e

الاحتلال يلغي شرط ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

كورونا-غزة0000

وفيات كورونا في أميركا تتجاوز 600 ألف

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_73cc758bcfc642935a37656f9ef6b62b

روسيا .. ارتفاع في إصابات ووفيات كورونا

البحرين

البحرين تتسلم دفعة من لقاح ' سبوتنيك V' الروسي

ر

روسيا تسجل لليوم الثالث أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا

الهند

الهند تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ شهر ونصف

Moscow

موسكو تحتل المرتبة الثانية عالميا في مواجهة كورونا ... فمن الأولى؟

_118298829__118296265_indiacoviddoctor

الهند تسجل 4209 وفيات جديدة بفيروس كورونا