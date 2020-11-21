السبت 21-11-2020
الوكيل الاخباري

المانيا: 254 وفاة و22964 إصابة جديدة بكورونا

مستوطنون يهاجمون منزلا في الخليل

النائب السابق خالد البكار يعلن اصابته بفيروس كورونا

الهند: 564 وفاة و46232 إصابة جديدة بكورونا

قطر: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا

ترقب شعبي لإجراء حكومي عاجل للتيسير على الأردنيين

القبض على شخصين اعتديا على عامل وطن بالزرقاء

وزير الاشغال: 41 % نسبة الإنجاز بمشروع تقاطع الإرسال

أسعار الذهب السبت 21/11/2020

وفيات السبت 21/11/2020

السبت، 21-11-2020 12:34 م

روسيا تسجل 467 وفاة جديدة بكورونا

253115


الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت عن تسجيل 467 وفاة و24822 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة.

اضافة اعلان

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا في تقريرها اليومي أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85 وفي مقدمتها العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورغ حيث سجلتا قفزة غير مسبوقة بـ7168 و2476 إصابة جديدة على التوالي.


ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 23.4% من المرضى الجدد.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و64748 إصابة مؤكدة منها 35778 حالة وفاة و451535 حالة نشطة (ما يمثل تراجعا بـ1666 حالة نشطة منذ أمس).


وتجاوز عدد المتعافين الجدد حصيلة الإصابات لليوم الرابع على التوالي، برصد 26021 حالة شفاء خلال اليوم الأخير، ما يرفع العدد الإجمالي إلى مليون و577435 متعافيا.


وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 71.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي (588 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية) ولا يزال أكثر من 474 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.


وتسعى السلطات الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1936182

المانيا: 254 وفاة و22964 إصابة جديدة بكورونا

000_1Q00AC_797413_highres

روسيا: 467 وفاة و24822 إصابة جديدة بكورونا

284787_36_1601975719

الهند: 564 وفاة و46232 إصابة جديدة بكورونا

640

قطر: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا

3690069_1592221422

البنك لدولي يرصد 12 مليار دولار لشراء لقاحات مضادة لـكورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
_111183827_gettyimages-1205430666

كندا تتخطى حاجز 320 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

امارا

3 وفيات جديدة بكورونا في الإمارات

ميركل

ميركل: ألمانيا ستواجه أشهرا صعبة بسبب كورونا

كوز

البرازيل.. 571 وفاة جديدة بكورونا

357189_8_1585985133

أكثر من 209 آلاف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء في كندا

كورونا

كندا: 29 وفاة و 1874 إصابة جديدة بكورونا في كيبيك وأونتاريو