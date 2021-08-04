روسيا تسجل 790 وفاة و22.5 ألف إصابة بكورونا

الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير نحو 22.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لا تزال الوفيات اليومية جراء الوباء عند مستوى مستقر يلامس الـ800 حالة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 790 وفاة و22589 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 788 وفاة و22010 إصابات في اليوم السابق.



ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2502 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1906 حالات).



وتماثل 20096 مريضا في البلاد خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.



وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ستة ملايين و356784 إصابة مؤكدة منها 161715 حالة وفاة وخمسة ملايين و679842 حالة شفاء.



وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 166.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 389 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: روسيا اليوم