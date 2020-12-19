روسيا: خطة لتطعيم 60% من السكان البالغين بلقاح ضد كورونا

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن السلطات الطبية تخطط لتطعيم حوالي 60٪ من السكان البالغين في روسيا بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.



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وزاد: "الطاقات الإنتاجية كبيرة جدا اليوم، ونحن على ثقة من أن هذه الطاقات الإنتاجية، قادرة على تغطية احتياجات بلادنا".





وأكد موراشكو، أن الصناعة الروسية قادرة على تلبية احتياجات روسيا، من اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأشار ، إلى أنه تم تسجيل حالات منفردة متكررة بعدوى فيروس كورونا في روسيا .

المصدر : روسيا اليوم

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