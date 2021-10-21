روسيا: مستويات قياسية بإصابات ووفيات كورونا

الوكيل الاخباري- أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا اليوم الخميس، تسجيل مستويات قياسية في حصيلة الفيروس اليومية منذ بدء الجائحة، موضحا انه تم تسجيل 1036 وفاة و 36339 إصابة خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية.
وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8.13 مليون حالة مؤكدة، بينها 227389 وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين 7 ملايين شخص.
وأعلنت السلطات الحكومية فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر في البلاد تمتد من 30 تشرين الأول الحالي إلى 7 تشرين الثاني المقبل، لمواجهة الزيادة غير المسبوقة بحصيلة الفيروس.
المصدر: بترا
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