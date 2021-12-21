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الثلاثاء، 21-12-2021 09:56 ص

شاهد.. صور مجهرية لمتحور كورونا أوميكرون

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الوكيل الاخباري - قالت الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية نشر صورا لسلالة فيروس أوميكرون.

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وأضافت الهيئة في بيان نشرته على موقعها: "تم في مختبرات مركز فيكتور نقل عدوى متحور أوميكرون لفيروس كورونا إلى مزرعة خلايا Vero E6، لدراسة خصائصه المورفولوجية، أي دراسة الشكل والحجم ووجود البنيات على السطح وما إلى ذلك".

 

 

ونوه البيان بأنه تم في اليوم السادس بعد نقل عدوى الفيروس، فصل الخلايا عن سطح القوارير الخاصة التي نمت فيها، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.


وقال البيان: "بعد تحضير العينة، تم وضع الخلايا في خليط من الراتنجات الايبوكسية. وتم عمل مقاطع رقيقة جدا من هذه الكتل لكي يصبح من الممكن مشاهدتها بالمجهر الإلكتروني".




وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، بأن متحور أوميكرون قد يسهم في الانتصار على وباء فيروس كورونا في العالم.


وقالت فوينوفيتش ردا على سؤال بهذا الصدد، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، إن "هذا الأمر محتمل".


وتابعت بالقول: "نحن نأمل بأن الأمر سيكون هكذا. وحتى الآن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لأن عدد المصابين بأوميكرون غير كاف. وعلينا أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعا ونصف الأسبوع حتى نستطيع أن نقول بالدقة".


وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5.35 ملايين شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

 

 

 

المصدر : العربية

 

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