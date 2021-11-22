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الإثنين، 22-11-2021 04:01 م

طبيبة روسية: كوفيد - 19 قد يسبب الإصابة بالسكري

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الوكيل الإخباري-تحدثت الأخصائية الروسية في الغدد الصماء، سفيتلانا شكور، عن قدرة كوفيد-19" على إثارة مرض السكري.

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قالت: "كلما ازداد الضرر الذي يلحق بالخلايا المنتجة للأنسولين، ارتفعت احتمالية الإصابة بمرض السكري".

 

من المعلوم أن من يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك داء السكري، لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بفيروس كورونا. وقالت سفيتلانا شكور، أخصائية الغدد الصماء في شركة  Invitro  الروسية إنه اتضح مؤخرا أن هناك علاقة عكسية تشير إلى أنه يمكن أن يثير "كوفيد – 19" الإصابة بمرض السكري.


ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن الأخصائية الروسية قولها:" في السنة الثانية للحرب ضد فيروس كورونا، استوضح العلماء أن المسارين الخطير والمتوسط الخطورة لمرض فيروس كورونا لهما علاقة مباشرة بتطور داء السكري. وفي حقيقة الأمر فإن فيروس SARS-CoV-2 يرتبط بمستقبلات ACE-2، والتي لا توجد  في الرئتين والكبد والكلى والأمعاء الدقيقة فحسب بل وفي البنكرياس. لذلك يستهدف الفيروس التاجي البنكرياس وخلاياه "بيتا" المسؤولة عن إنتاج الأنسولين والتخفيض من مستويات السكر في الدم ويقتلها. وكلما ارتفعت درجة الضرر، ازدادت احتمالية الإصابة  بمرض السكر".


وأوضحت اختصاصية الغدد الصماء أن "ذلك  يؤدي إلى إطلاق الآلية الرئيسية لتطوير داء السكري من الدرجة الثانية، ما يسبب انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين ورفع قدرتها على مقاومته".


ومع ذلك، فإن الآثار الجانبية للعديد من الأدوية المضادة للفيروسات والهرمونات المستخدمة لعلاج "كوفيد – 19" ترتبط ، حسب الأخصائية، بارتفاع مستويات السكر في الدم.

روسيا اليوم

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