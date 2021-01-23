عالم فيروسات يكشف أسباب اختفاء الأنفلونزا هذا العام

الوكيل الاخباري - قال عالم الفيروسات والأوبئة الروسي، ميخائيل ليبيديف، إن الأجراءات المتبعة منذ ظهور فيروس كورونا ساعدت كذلك في الحماية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية التي تنتشر سنويا في فصل الشتاء.

اضافة اعلان



وأوضح عالم الفيروسات والأوبئة أن ارتداء الأقنعة، والتباعد الجسدي، والحد من الاتصالات، وغسل اليدين، وكل الإجراءات، التي تم اتخاذها للحد من تفشي وباء كورونا، ساهمت بدورها في اختفاء الإنفلونزا.



وأشار إلى أن الأنفلونزا تظهر عادة في نوفمبر، وتبلغ ذروتها في منتصف يناير، وبفضل هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها، فإن الوضع بشأن الأنفلونزا بات جيدا ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا في أوروبا والعالم .

المصدر - روسيا اليوم



