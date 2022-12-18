عوامل تزيد من شدة الإصابة بكورونا

الوكيل الإخباري - قال باحثون في جامعة هونغ كونغ إن التدخين والسمنة يزيدان من خطر الإصابة بفيروس كورونا الخفيف لتصبح الإصابة شديدة، ومن المحتمل أن عوامل أخرى تلعب دوراً في شدة العدوى مثل نسبة السكر بالدم ومرض السكري ونقص فيتامين "د".



ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "جورنال أوف مديكال فيرولوجي"، وقام الباحثون بتقييم شامل لعوامل الخطر المرتبطة بعدوى كورونا، تضمنت تأثير مستوى فيتامين "د"، وخصائص نسبة السكر بالدم، وضغط الدم، والتدخين، والبدانة.



ووجد فريق البحث أن التدخين والسمنة يزيدان من خطر الإصابة بكورونا، ويعتقد الباحثون أن إنزيم ACE2 الذي يعتبر المستقبل الرئيسي داخل الجسم للفيروس يقوم بدور في التأثير الضار لزيادة الوزن.



وقالت النتائج إن التدخين والبدانة يزيدان من خطر الإصابة الحادة بالفيروس بنسبة 81%، ومن احتمال الحاجة إلى الرعاية الطبية للاستشفاء بنسبة 55%.



ويعتقد الباحثون أنه يمكن الاستفادة من هذه النتائج في تطوير علاجات مستقبلية للعدوى الشديدة.

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