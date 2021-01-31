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الأحد، 31-01-2021 09:48 م

في مقابلة صحفية

غيتس يرد على اتهامه بضلوعه في ظهور كورونا

بيل
بيل غيتس


الوكيل الإخباري - رد بيل غيتس أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت" العالمية على اتهامه بالضلوع في ظهور "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن وقف تفشي الوباء يقتضي تطعيم 70 إلى 80 % من سكان العالم.

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وقال في مقابلة مع صحيفة ألمانية ، إنه "استثمر في تطوير اللقاح 1.7 مليار دولار لمواجهة الوباء في العالم".

وأضاف: "بحث الناس عن حلول بسيطة يمثل تحديا كبيرا، وهم يتساءلون عما إذا كان هناك شخص ما وراء الوباء. أمر سيء أن تمنع المعلومات المظللة من التطعيم، كون هذا سيجعل الوباء يستمر لفترة أطول".


وأشار غيتس إلى أنه تلقى اللقاح فور توفره كونه يخضع للقاعدة العمرية المقدمة للتطعيم.


وتابع: "تغطية التطعيم في الدول المتقدمة ستبلغ ذروتها بحلول فصل الصيف المقبل".


وختم: "لسوء الحظ، فإن عدد الوفيات في العديد من البلدان أعلى من أي وقت مضى، وقد يستمر هذا الوضع لعدة أشهر أخرى حتى يحل الطقس الدافئ. وبفضل التطعيم سيتسنى خفض معدل الوفيات".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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