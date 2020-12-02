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الأربعاء، 02-12-2020 12:24 م

فايزر تعلق على قرار بريطانيا باستخدام لقاحها ضد كوفيد 19

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الوكيل الاخباري - علقت شركة الأدوية Pfizer على قرار موافقة السلطات البريطانية اعتماد واستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد كوفيد 19 ووصفتها بـ"لحظة تاريخية" في مكافحة فيروس كورونا.

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وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية Pfizer في بيان صحفي، "تعتبر موافقة المملكة المتحدة اليوم على اللقاح لحظة تاريخية في الحرب ضد COVID-19.. هذه الموافقة هي هدف نسعى إلى تحقيقه منذ أن أعلنا لأول مرة أن العلم سيفوز.. ونشيد بـ MHRA (وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية) لقدرتها على إجراء تقييم شامل واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لحماية سكان المملكة المتحدة".


وأعلنت بريطانيا موافقتها على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد كوفيد 19، وسيتم طرحه للاستخدام الأسبوع المقبل.


وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء: "قبلت الحكومة اليوم توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للموافقة على استخدام اللقاح ضد COVID-19 الذي تنتجه شركة Pfizer-BioNTech".

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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