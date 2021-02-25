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الخميس، 25-02-2021 11:41 م

فتح تحقيق بتلقي مغربيين جرعتين متتاليتين من لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات المغربية، الخميس، فتح تحقيق بتلقي مواطنين لجرعتين متتاليتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
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جاء ذلك في بيانين منفصلين للسلطات المحلية لإقليمي ببرشيد جنوب مدينة الدار البيضاء شمال البلاد، وشيشاوة (وسط).

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية نقلا عن سلطان إقليم برشيد، "تم الخميس تسجيل حادث تلقي سيدة تبلغ من العمر حوالي 65 عاما لجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تباعا وفي نفس الوقت بمركز التلقيح الكائن بالجماعة الترابية السوالم الطريفية".

وأضاف البيان: "تم فتح تحقيق للكشف عن جميع الظروف والملابسات التي أدت إلى حدوث هذه الواقعة وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك".

 




 

 


 

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