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وفيات الخميس 28/1/2021

الخميس، 28-01-2021 01:41 م

764 حالة تعاف

فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

فل
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 8 وفيات، و747 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و764 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.  

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وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة "رام الله والبيرة 1، جنين 1"، وقطاع غزة 2، ومدينة القدس 4 وفيات.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (23)، طولكرم (21)، سلفيت (16)، قلقيلية (13)، طوباس (7)، جنين (30)، نابلس (54)، بيت لحم (24)، رام الله والبيرة (85)، الخليل (57)، أريحا (3)، قطاع غزة (264)، مدينة القدس (150).


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس (0)، طولكرم (36)، سلفيت (14)، قلقيلية (13)، طوباس (14)، جنين (43)، نابلس (84)، بيت لحم (16)، رام الله والبيرة (34)، الخليل (29)، أريحا (3)"، قطاع غزة (400)، مدينة القدس (78).


ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزير الصحة وجود  64 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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