في هذه المدينة.. اكتشاف آيس كريم ملوث بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - اكتشفت السلطات الصينية تلوث كميات من الآيس كريم الذي يتم إنتاجه في مدينة تيانجين بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفعها لمصادرة المنتج الملوث.

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وذكرت السلطات يوم امس الأحد أنه تم تعقب 390 صندوقا من الآيس كريم الملوث بفيروس "كوفيد 19"، الذي دخل السوق في بلدية تيانجين بشمال الصين، بحسب موقع "تشاينا ديلي".



وأوضحت أنه تم مصادرة 372 صندوقا من المنتج الملوث، بينما لا تزال السلطات تبحث عن 21 صندوقا متبقيا.

وقالت حكومة المدينة في بيان لها إنها أغلقت شركة الأغذية Daqiaodao المصنعة للآيس كريم الملوث، مشيرة إلى أن الموظفين في الشركة خضعوا لاختبارات كورونا.



وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الآيس كريم الذي وجد ملوثا بالفيروس مصنوع محليّا، لكن استخدمت في تحضيره مكونات من كل من أوكرانيا ونيوزيلندا.



وكشفت الشركة المصنعة أنها أنتجت 4836 صندوقا من الآيس كريم مؤخرًا، بيعت منها 1812 إلى مقاطعات مختلفة، فيما أطلقت السلطات المحلية في تيانجين حملة لإغلاق مخازن تبريد المنتج.



وطلبت السلطات الصحية من سكان تيانجين الذين اشتروا الآيس كريم بمتابعة حالتهم الصحية، والإبلاغ عن أي أعراض قد تطرأ عليهم.

سبوتنيك

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