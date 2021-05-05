الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

سلطة العقبة لـ الوكيل : لا حوافز ومكافآت للموظفين دون تلقي لقاح كورونا

ارتفاع أسعار النفط عالميا

استياء شعبي من التزاحم في مراكز التطعيم

حملة التلقيح الشامل ضد كورونا تجري على قدم وساق في الولايات المتحدة

كورونا يحصد أرواح 100 ألف شخص حول العالم في أسبوع

قائمة بأكثر 10 دول تضررا من كورونا

الملك يغادر أرض الوطن إلى بروكسل

استقبال 300 معلم في كل مركز تطعيم بعمان

مناقشة نيابية حول مشاريع قوانين اليوم

انخفاض طفيف على الحرارة

الأربعاء، 05-05-2021 09:07 ص

قائمة بأكثر 10 دول تضررا من كورونا

609227354c59b72cbc25e906


الوكيل الإخباري- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 153.9 مليون حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 153.958.048، وإجمالي الوفيات 3.223.500.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ578407 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.510.922.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ411588 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 14.856.888.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 222408، وإجمالي إصابات 20.282.833.

وتأتي المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ217740، وإجمالي إصابات 2.352.964

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127803، وإجمالي إصابات 4.439.489.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 121738 وإجمالي إصابات 4.059.821.

وفي المرتبة السابعة تأتي روسيا بإجمالي وفيات 109670، وإجمالي إصابات 4.784.497.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 105548 وإجمالي إصابات 5.741.537

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 83711، وإجمالي إصابات 3.450.663.

تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 78399، وإجمالي إصابات 3.544.945.

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اط

تحول جديد في مواجهة كورونا.. لقاح شهير في طريقه للأطفال

Egypt-police-on-high-alert-ahead-of-Christmas-and-New-Year-celebrations

مصر .. مصدر حكومي يكشف حقيقة فرض حظر التجوال في كامل البلاد

60922c434236046aff42bd50

كورونا يحصد رقما قياسيا من الأرواح في الهند في يوم واحد

6092104c4c59b73948677289

حملة التلقيح الشامل ضد كورونا تجري على قدم وساق في الولايات المتحدة

60921f4c4236046ed92df300

كورونا يحصد أرواح 100 ألف شخص حول العالم في أسبوع

را

البرازيل تسجل 2966 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
60911bfb4c59b716942bc086

زعيم المعارضة بالهند يدعو للعزل العام مع تخطي إصابات كورونا حاجز الـ 20 مليونا

b2d4ea5b-6346-45d2-a4ac-00b946bb21c8

الهند تسجل 357229 إصابة جديدة بكورونا

607d27c64c59b727fa74e512

الهند تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بكورونا

607534c34c59b77cde77e94f

الهند تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا في العالم

606eacd64c59b74ea46a0f65

رئيس وزراء الهند يتلقى جرعة ثانية من لقاح كورونا

606abc2e4236047c8c7fdf19

للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في الهند تتخطى 100 ألف