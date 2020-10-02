قطر: وفاة و205 إصابات بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من بينها 195 إصابة محلية و 10 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لشخص يبلغ من العمر 63 عاما.

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وأصدرت الوزارة بيانا أشارت فيه إلى شفاء 197 حالة من فيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 123108.

المصدر : بترا

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