قطر .. 10 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت قطر اليوم الجمعة، 10 وفيات ناجمة عن الإصابة بكورونا (كوفيد 19) في أعلى حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في البلاد.

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وذكرت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان، أنه تم اليوم تسجيل 978 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، بواقع 772 اصابة من أفراد المجتمع و206 اصابات بين المسافرين العائدين من الخارج، بينما سجلت الوزارة شفاء 613 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 172598.



وأكدت وزارة الصحة القطرية في بيانها، أنه تم إعطاء أكثر من 1.2 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم في قطر.



المصدر : بترا

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