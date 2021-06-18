قطر: 46 بالمئة من السكان حصلوا على اللقاح ضد كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت المجموعة الاستراتيجية الوطنية القطرية للتصدي لفيروس (كوفيد-19)، أن 46 بالمئة من سكان البلاد حصلوا على اللقاح ضد كورونا.

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وقال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية القطرية للتصدي لفيروس (كوفيد-19) ورئيس قسم الأمراض المُعدية بمؤسسة حمد الطبية الدكتور عبد اللطيف الخال، إن البلاد بطريقها لكسب المعركة ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن 60 بالمئة من السكان تلقى جرعة واحدة و46 بالمئة تلقوا الجرعتين، ما يعني أن نحو 40 بالمئة من سكان قطر ما زالوا عرضة للإصابة بالفيروس أو نقله للآخرين.



وأكد أهمية توخّي الحذر حتى يحصل معظم السكان في البلاد على اللقاح وبنسبة 80 أو 90 بالمئة من عدد السكان، خاصة وأن الفيروسات المتحورة الجديدة والطفرات أصبحت أشد في العدوى، مشيراً إلى أن قطر تشهد تحسنًا وفق جميع المؤشرات التي ترصدها وزارة الصحة بما فيها عدد الإصابات اليومية، ونسبة إيجابية الفحوص اليومية وعدد حالات دخول المستشفيات ودخول العناية المركزة.



--(بترا)