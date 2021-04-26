كندا: أونتاريو تطلب مساعدة الجيش للحد من انتشار كورونا



الوكيل الاخباري -

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طلبت حكومة مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية رسميا من القوات المسلحة الكندية المساعدة في التعامل مع الزيادة في حالات الرعاية الحرجة المرتبطة بالموجة الثالثة لكورونا في الوقت الذي تتصدر فيه المقاطعة حالات الإصابة الفيروس في البلاد .وقالت المتحدثة باسم المحامي العام للمقاطعة سيلفيا جونز في بيان الاثنين، إن أونتاريو قدمت طلبا للجيش الكندي ومنظمات الصليب الأحمر الكندية، لتقديم دعم لوجستي وتشغيلي لتعزيز استجابة المقاطعة لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ووقف انتشار الوباء .