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الجمعة، 30-07-2021 12:50 م

كندا : أونتاريو تعلن تطعيم 80 بالمئة من سكانها بلقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الصحة في حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية كريستين إليوت، إن 80 بالمئة من سكان المقاطعة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا. 

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وأكدت إليوت في بيان اليوم الجمعة، أن حكومة المقاطعة سوف تسمح لجميع وحدات الصحة العامة التي حققت هدف التطعيم الكامل بلقاح كورونا بنسبة 70 بالمئة بإزالة جميع القيود المفروضة على السعة في الأماكن العامة، كما حدث بالفعل في العديد من المقاطعات الكندية. 


وأشارت إليوت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية التي يجب أن تحققها أونتاريو للعودة إلى وضعها الطبيعي هو تطعيم 75 بالمئة من السكان بجرعتين من لقاح كورونا وأن أقرب وقت لتحقيق هذا الهدف هو 6 آب المقبل. 


وحذرت إليوت من أنه في حالة حدوث زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا في الخريف المقبل فإن هذه الزيادة سوف تؤثر بشكل أساسي على الأشخاص غير المطعمين.


يذكر، أن أونتاريو تتصدر حالات الإصابة بكورونا في كندا بتسجيلها 549952 إصابة تعافى منها 539200 مريض فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في المقاطعة 9328 وفاة منذ بداية الجائحة.


--(بترا)

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