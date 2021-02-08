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الإثنين، 08-02-2021 10:48 ص

كندا: تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية، عن تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية في مدينة تورونتو بمقاطعة أونتاريو.

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وقالت السلطات في بيان، اليوم الاثنين، إن المصاب كان قد سافر إلى البرازيل وثبتت إصابته بالسلالة الجديدة وهو الآن في المستشفى، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العامة في أونتاريو عززت قدرتها على فحص جميع اختبارات كورونا الإيجابية للسلالات الجديدة المعروفة كجزء من خطة حكومية لمعالجة ظهور هذه السلالات من بينها إجراء اختبارات إلزامية لجميع المسافرين الدوليين في المطارات.


وأوضح البيان أن الأبحاث جارية لمعرفة المزيد عن هذه السلالات ومدى سهولة انتقالها وفعالية اللقاحات المصرح بها حاليا ضدها.


-- (بترا)

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