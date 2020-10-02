الجمعة 02-10-2020
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الجمعة، 02-10-2020 11:09 ص

كندا: وفاتان و 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية بمقاطعة ألبرتا غرب كندا عن 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة ما رفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في المقاطعة منذ بداية الوباء إلى 18235 تعافى منها 16370 شخصا.

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وقالت كبيرة الأطباء في ألبرتا دينا هينشو في بيان، إن المقاطعة سجلت اليوم أيضا حالتي وفاة بكورونا ليصل إجمالي حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس في ألبرتا إلى 269 وفاة منذ بداية الجائحة.


وأشار البيان إلى أنه يوجد حاليا 64 مريضا يعالجون في مستشفيات ألبرتا من كورونا بينهم 12 بوحدات العناية المركزة في المقاطعة.


--(بترا)

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