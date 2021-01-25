كندا: 91 وفاة و 3874 إصابة جديدة بكورونا في أونتاريو وكيبيك

الوكيل الاخباري -

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سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الأحد 91 وفاة و 3874 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك اللتين تتصدران حالات الإصابة والوفيات بالفيروس في البلاد .وقالت سلطات أونتاريو إن المقاطعة سجلت اليوم 50 وفاة جديدة بكورونا ما رفع حصيلة الضحايا إلى 5803، كما سجلت المقاطعة 2417 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 255002 تعافى منها 225046.ومن جهتها أعلنت السلطات الصحية في كيبيك أن المقاطعة سجلت اليوم 41 وفاة جديدة بكورونا ليصل مجموع ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 9478 وسجلت كذلك 2359 إصابة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 253633 تعافى منها 227215 مريضا .