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الأربعاء، 21-07-2021 03:12 م

كوريا الجنوبية تعلن حالة التأهب القصوى بسبب كورونا

تأهب


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات بكوريا الجنوبية حالة التأهب القصوى قبل الاحتجاج المقرر لمجموعة عمالية بوقت لاحق من هذا الأسبوع في وونجو، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة قياسية بإصابات كورونا.

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وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، "يخطط الاتحاد الكوري لنقابات العمال (KCTU) لتنظيم تجمعين كبيرين في مدينة وونجو، على بعد حوالي 140 كيلومترا جنوب شرق سيئول، يوم الجمعة حيث ورد أن حوالي 1,200 عضو يخططون للمشاركة ومع توقع 3000 عضو بعد أسبوع".


وبحسب ما ورد تم ترتيب الأحداث لدعم إضراب العمال النقابيين في مركز الاتصال التابع لدائرة التأمين الصحي الوطنية للمطالبة بوضع التوظيف المباشر.


وقال الاتحاد إنه "يخطط لتقسيم المشاركين إلى مجموعات فرعية أصغر من 100 شخص للالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي من المستوى 2 المطبقة في المدينة التابعة لإقليم كانغوون. تسمح قاعدة المستوى 2 لما يصل إلى 99 شخصًا في التجمعات العامة".


لكن نظرا للارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد، فقد طلبت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الامتناع عن تنظيم مثل هذه التجمعات، قائلة إن البلاد تمر بمرحلة حرجة في مكافحة الفيروس".


وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، حث رئيس الوزراء كيم بو غيوم المجموعة أيضا على إلغاء احتجاجاتها، قائلا إن أزمة الفيروس الأخيرة من المتوقع أن تتصاعد أكثر خلال فترة العطلة الصيفية في أواخر يوليو وأوائل أغسطس.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

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