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السبت، 18-06-2022 10:35 ص

لبنان.. ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - شهدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة اليوم 441 إصابة جديدة بالفيروس، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1102774، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

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وكان عدد المصابين اليومي انخفض إلى أدنى مستوياته خلال الشهر الماضي، حيث وصل إلى 51 حالة يومية فقط في 30 مايو الماضي، قبل أن تبدأ الزيادة التدريجية في الأعداد المكتشفة في البلاد حتى بلغت 203 إصابات في 9 يونيو الماضي، ثم 223 إصابة، السبت الماضي، و243 إصابة قبل يومين، و441 إصابة اليوم.

وبلغ عدد الوفيات خلال الأيام السبعة الأخيرة 16 حالة خلال الأسبوعين الماضيين، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10450 حالة.



المصري اليوم 

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