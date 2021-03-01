الإثنين 01-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أربعيني يعيش بين الوحدة وفكي المرض والفقر

صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها

والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"

الهياجنة : لا يوجد سيناريوهات مطروحة في رمضان

الجامعة الأردنية لـ الوكيل : سنتواصل مع لجنة الاوبئة لاصدار قرار حول حفل التخريج

بدء العد التنازلي للعمل بالتوقيت الصيفي

ولي العهد : نستذكر جدي الحسين الذي جعل من يومنا هذا مجداً وشرفاً

الربابعة لـ الوكيل : لا وفيات جديدة بكورونا بين الممرضين

وزارة الصحة لـ الوكيل : البدء بتطعيم كافة الكوادر الطبية ومركز تطعيم نوعي في اربد

التربية لـ الوكيل : عودة التعليم الوجاهي للدفعة الثانية معلقة

الإثنين، 01-03-2021 11:29 ص

لبنان: فتح البلاد على نطاق واسع ومخاوف من ارتفاع الاصابات بكورونا

1-1324538


الوكيل الاخباري - بدأت صباح اليوم الاثنين، المرحلة الثالثة من إعادة فتح لبنان تدريجياً، بعد اقفال تام دام نحو شهرين، وفقاً لإجراءات وشروط خاصة لمكافحة وباء كورونا.

اضافة اعلان

وبدت الاوساط الطبية اللبنانية متخوفة من هذا القرار نتيجة الارتفاع المستمر في اعداد الاصابات، حيث سجل التقرير الاخير الصادر عن وزارة الصحة مساء امس 40 وفاة و2258 إصابة بفيروس كورونا.


وقال مصدر في وزارة الصحة لمراسل (بترا) في بيروت "هناك ضغوطات كثيرة لفتح البلد نتيجة الازمة الاقتصادية الحادة، لكن ما يدعونا إلى الحذر أن أعداد من أخذوا اللقاح قليلة جدا، وصلت إلى 50 ألفا معظمهم من الأطقم الطبية وكبار السن، الامر الذي يدعو إلى أقصى درجات التنبه والوقاية، مع إعادة فتح البلاد".

 

ووفقا لاجراءات الفتح التدريجي الجديدة بدءا من اليوم، والتي اعلنتها غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، يبقى تدبير حظر الخروج والولوج معمولا به اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحا مع الزامية ارتداء الكمامة، وتمنع التجمعات على الشواطئ والأرصفة باستثناء الرياضة الفردية وتبقى الحدائق العامة مغلقة.


كما تمنع التجمعات والمناسبات الدينية والإجتماعية، ويتم التقيد بعدد ثلاثة أشخاص ضمنهم السائق عند الإنتقال بواسطة السيارات العمومية، و50 بالمئة من سعة باقي وسائل النقل، مع الزامية ارتداء الكمامة لجميع الركاب.


وحددت الاجراءات المؤسسات التي يجب على المواطنين الحصول على إذن من المنصة للذهاب إليها وهي: المصارف والمتاجر الكبرى، والسوبرماركت، ومراكز التزلج، إضافة الى المجمعات التجارية.


-- (بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6469546-1402981034

الكشف عن التأثير السلبي لنقص الفيتامينات على مرضى كورونا

2021_1_22_18_51_34_870

علماء يكشفون أدوية تقلل خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا

58410e2f-d847-4346-8ea3-b06087123feb

فلسطين .. 16 وفاة جديدة بكورونا

https___d1e00ek4ebabms.cloudfront.net_production_900bf720-1103-4b61-a3c6-eaa3275f6354

الجرذان الخارقة تغزو شوارع لندن بسبب إغلاق كورونا

ZJFS2JWUFVHZFIRRTV7GOOGOME

الصحة العالمية: أقل من 10 بالمئة من سكان العالم لديهم المناعة ضد كوفيد-19

كورونا-لبنان-846x485

كندا: اونتاريو تتجاوز 300 ألف إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
6034f76b42360420202cb645

البنك الدولي يهدد بوقف اللقاحات ضد كورونا

images

لبنان: تخفيف قيود الاغلاق العام لمواجهة كورونا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

لبنان: تراجع طفيف بإصابات كورونا

1-1365436

لبنان.. انطلاق أولى عمليات التطعيم بلقاح فايزر

جزائر

روسيا .. شحنات إضافية من لقاح سبوتنيك V إلى الجزائر

1526934887753446500

وفاة نائب لبناني إثر إصابته بكورونا