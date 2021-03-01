لبنان: فتح البلاد على نطاق واسع ومخاوف من ارتفاع الاصابات بكورونا

الوكيل الاخباري - بدأت صباح اليوم الاثنين، المرحلة الثالثة من إعادة فتح لبنان تدريجياً، بعد اقفال تام دام نحو شهرين، وفقاً لإجراءات وشروط خاصة لمكافحة وباء كورونا.

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وبدت الاوساط الطبية اللبنانية متخوفة من هذا القرار نتيجة الارتفاع المستمر في اعداد الاصابات، حيث سجل التقرير الاخير الصادر عن وزارة الصحة مساء امس 40 وفاة و2258 إصابة بفيروس كورونا.



وقال مصدر في وزارة الصحة لمراسل (بترا) في بيروت "هناك ضغوطات كثيرة لفتح البلد نتيجة الازمة الاقتصادية الحادة، لكن ما يدعونا إلى الحذر أن أعداد من أخذوا اللقاح قليلة جدا، وصلت إلى 50 ألفا معظمهم من الأطقم الطبية وكبار السن، الامر الذي يدعو إلى أقصى درجات التنبه والوقاية، مع إعادة فتح البلاد".

ووفقا لاجراءات الفتح التدريجي الجديدة بدءا من اليوم، والتي اعلنتها غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، يبقى تدبير حظر الخروج والولوج معمولا به اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحا مع الزامية ارتداء الكمامة، وتمنع التجمعات على الشواطئ والأرصفة باستثناء الرياضة الفردية وتبقى الحدائق العامة مغلقة.



كما تمنع التجمعات والمناسبات الدينية والإجتماعية، ويتم التقيد بعدد ثلاثة أشخاص ضمنهم السائق عند الإنتقال بواسطة السيارات العمومية، و50 بالمئة من سعة باقي وسائل النقل، مع الزامية ارتداء الكمامة لجميع الركاب.



وحددت الاجراءات المؤسسات التي يجب على المواطنين الحصول على إذن من المنصة للذهاب إليها وهي: المصارف والمتاجر الكبرى، والسوبرماركت، ومراكز التزلج، إضافة الى المجمعات التجارية.



-- (بترا)

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