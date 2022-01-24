لغير الملقحين... تلف كبير بالرئتين بحال الاصابة بكورونا

الوكيل الاخباري- كشف طبيب عن صور أشعة سينية صادمة تظهر الفرق الرئيسي الذي تحدثه لقاحات "كوفيد-19" في حماية الجسم.



وأطلق أخصائي الأشعة في ولاية ماريلاند صورتين شعاعيتين للصدر لإظهار ما يراه في المرضى المصابين بفيروس كورونا غير الملقحين والمُلقحين.



وقال الدكتور عمر أوان، نائب رئيس التعليم المساعد في قسم التشخيص والأشعة في كلية الطب بجامعة ماريلاند، وفقا لموقع WCVB: "هناك فرق كبير في صور الأشعة السينية للصدر التي نراها في المرضى الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، والذين لم يتم تطعيمهم".



وعرض الدكتور أوان على الموقع صورا بالتصوير المقطعي المحوسب لمريض "كوفيد-19" وقع تطعيمه وصور تظهر تلف الرئة لشخص غير ملقح.

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المصدر: لبنان24