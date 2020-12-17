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الخميس، 17-12-2020 07:31 ص

وسط موجة ثالثة للفيروس

لليوم الثاني .. كوريا الجنوبية تتجاوز الألف إصابة بكورونا

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من المصدر


الوكيل الإخباري - تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي الألف إصابة وسط موجة ثالثة للفيروس.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 1014 إصابة جديدة بكورونا أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 46453، بالإضافة إلى تسجيل 13 حالة وفاة.

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ويمثل هذا العدد تراجعا قدره 64 إصابة عن اليوم السابق، غير أنه يظل أكثر من ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي.

 

وبموجب المستوى 3، سيتم حظر أي تجمع لـ10 أشخاص أو أكثر، وهو أكثر صرامة من السقف الحالي البالغ 49.


وحذرت السلطات من أنه سيتم اعتماد المستوى الثالث من الإغلاق العام الذي يتم عادة تطبيقه عندما يرتفع عدد الإصابات اليومي إلى أكثر من 800 إصابة أو يتضاعف العدد اليومي عن يوم سابق.


وسيتم إغلاق المدارس بالكامل، وسيطلب من الشركات أن يعمل موظفوها غير الضروريين من المنزل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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