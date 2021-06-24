مصر: استلام أول شحنة من لقاح 'سبوتنيك V' الروسي

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية المصرية، اليوم الخميس، استلامها أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.



وأكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وصول 210 آلاف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، فجر اليوم الخميس، إلى مطار القاهرة الدولي.

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وأشارت الهيئة إلى أن وصول هذه الدفعة من اللقاح الروسي إلى مصر جاء بموجب العقد المبرم في مايو الماضي بين الدولتين، وسيجري وصول باقي الجرعات حسب العقد على دفعات في الفترة المقبلة.



وتم اعتماد "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم) رسميا حتى اليوم في 67 دولة بمختلف أرجاء العالم، يزيد إجمالي عدد سكانها على 3.5 مليار نسمة.

المصدر: روسيا اليوم