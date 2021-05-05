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الأربعاء، 05-05-2021 09:47 ص

مصر .. مصدر حكومي يكشف حقيقة فرض حظر التجوال في كامل البلاد

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الوكيل الاخباري - كشف مصدر حكومي مصري، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن صدور قرار رسمي بفرض حظر التجوال في مصر بسبب الوضع الوبائي، نتيجة فيروس "كورونا".

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وقال المصدر الحكومي، إن "قرار فرض حظر التجوال على أنحاء الجمهورية بسبب فيروس كورونا، يرجع إلى لجنة إدارة أزمة كورونا وفقا للوضع الوبائي"، وذلك حسب موقع "مصراوي".

وأضاف المصدر، أنه لم تصدر الحكومة المصرية قرارًا رسمياً بفرض حظر التجوال حتى الآن.


يأتي ذلك بعدما انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، بشأن فرض الحكومة حظرا للتجوال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 60 وفاة و1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.


وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 13591، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 231803. وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 173341، بعد تسجيل 567 حالة شفاء.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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