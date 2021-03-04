الخميس 04-03-2021
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الخميس، 04-03-2021 08:52 ص

577 إصابة

مصر.. 44 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 44 وفاة و577 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 10822، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 184168.
وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا لديها ومنحته ترخيصا للاستخدام الطارئ.


وأكدت الهيئة في بيان حرصها على اتباع المعايير العالمية والمحلية للحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذات جودة عالية.


يأتي هذا فيما تستعد وزارة الصحة لبدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وكانت الوزارة أعلنت عن بدء تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاحات كورونا السبت المقبل، بعد فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني منذ الأحد الماضي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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