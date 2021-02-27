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السبت، 27-02-2021 08:35 ص

601 إصابة

مصر .. 49 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية الجمعة، تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة وذلك مقابل 589 إصابة و46 وفاة الخميس.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 181241 حالة من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها و10590 حالة وفاة.

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وتسلمت مصر الثلاثاء الماضي 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، وكذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطاني مطلع الشهر الجاري في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.


وأشار بيان من صندوق الاستثمار الروسي المباشر الأربعاء الماضي، إلى أن "مصر وافقت على استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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