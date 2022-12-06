الثلاثاء 06-12-2022
الوكيل الاخباري

قطر تصدر تعليمات جديدة حول إجراءات الدخول لغير حاملي تذاكر المونديال

الجزيرة ترفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية

الذهب عالمياً يسجل بعض التعافي

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للأردن 4.9 % خلال 6 أشهر

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

التربية توضح نمط أسئلة امتحانات الدورة التكميلية

دونيتسك: مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني

حدث فلكي نادر في سماء المملكة الخميس

40 مليون يورو من البنك الأوروبي لتمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن

9.5 مليون دولار لخفض الفاقد المائي لقناة الملك عبدالله

الثلاثاء، 06-12-2022 11:43 ص

مطار بكين يتوقف عن إلزامية تقديم فحص كورونا للقادمين

download - 2020-03-10T191956.492


الوكيل الإخباري - أعلن مطار بكين، أنه توقف عن إلزامية تقديم فحص كورونا السلبي للقادمين، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022.

اضافة اعلان

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين، كشفت عن تسجيل 28062 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخامس من ديسمبر، منها 5046 ظهرت عليها أعراض و23016 بدون أعراض.

 

وسجلت الصين في اليوم السابق 30014 إصابة جديدة منها 4318 مصحوبة بأعراض و25696 بدون أعراض.

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج، سجلت الصين 27847 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا منها 4988 مصحوبة بأعراض و22859 بدون أعراض انخفاضا من 29724 في اليوم السابق.


ولم يتم رصد أي وفيات جديدة مثل اليوم السابق لتظل الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 5235.


وحتى الخامس من ديسمبر سجلت الصين 345529 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1440x810_cmsv2_678e3d20-9e05-5795-a080-ddcca15b4c7f-4657284

ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. قد نُعيد فرض الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال أسابيع

c3c6d4cb-1d09-44d3-b0df-e2cb3025730c

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 23160 إصابة جديدة بكورونا

image

سنغافورة.. توقعات بموجة جديدة من كورونا مع احتفالات نهاية العام

1583952355.1997

تناول البروكلي والتوت يسبب الإصابة بفيروس كورونا

tag_reuters.com,2022_newsml_RC2RYX9TT7U1_2056031315

الصين تواصل تخفيف قيود كورونا بعد احتجاجات

c1e4e060-c173-485f-98b9-13b6c1b22136

الصحة العالمية: 90% من سكان العالم لديهم مناعة ضد كورونا

أخبار متعلقة
كورونا

ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات بكورونا في بريطانيا

638098cd4c59b70c204a5a39

الأطباء الروس يبتكرون دواء عجيبا يكافح متلازمة ما بعد فيروس كورونا

48d5b890-c7be-4fbf-865b-112-660x330

الصحة العالمية: تراجع معدل وفيات كورونا 90% منذ شباط الماضي

6077d568382e9

210 اصابات و3 وفيات جديدة بكورونا في السعودية

6367d9d44236042a982ab621

الإمارات تلغي كافة قيود كورونا

emarat-news_2022-08-11_13-44-18_092080

السعودية تسجل 130 اصابة جديدة بكورونا