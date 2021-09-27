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الإثنين، 27-09-2021 11:27 ص

منظمة الصحة العالمية تخطط لإعادة التحقيق في أصل فيروس كورونا

منظمة الصحة 2


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن منظمة الصحة العالمية، تخطط لإعادة فتح التحقيق لتحديد أصل الفيروس الذي تسبب في وباء كوفيد-19".

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ونقلت الصحيفة، عن ممثلي المنظمة، أنه لم يعد هناك الكثير من الوقت لحل هذه المشكلة. و ستشكل منظمة الصحة العالمية مجموعة من 20 شخصا، ستضم خبراء في الحماية البيولوجية والسلامة في المختبرات، بالإضافة إلى خبراء في أمراض الحيوان.


ويشار إلى أن مجموعة العلماء الدولية السابقة، عملت في الصين من يناير إلى فبراير. وخلال ذلك، زارت المجموعة معهد ووهان لعلم الفيروسات، بما في ذلك مختبر BSL-4 الذي ارتبط بشائعات تسرب الفيروس، ومستشفى، وكذلك سوق هونان للمأكولات البحرية، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ووفقا لتقرير المجموعة النهائي، على الأرجح انتقل فيروس SARS-CoV-2، إلى البشر من الخفافيش من خلال حيوان آخر: تم العثور على مسببات الأمراض المماثلة لدى حيوان البنغول، مما يشير إلى انتقال العدوى بين أنواع مختلفة من الأحياء.


في وقت سابق دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى مزيد من التحقيق في احتمال تسرب الفيروس من المختبر، لأن الخبراء لم يعثروا على مصدر الفيروس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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