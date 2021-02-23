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الثلاثاء، 23-02-2021 04:19 م

منظمة الصحة توضح الحالة التي يكون فيها لقاح كورونا عديم الفائدة

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الوكيل الاخباري - أوضح رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدان غيبريسوس، الحالة التي يكون فيها لقاح الفيروس التاجي عديم الفائدة.

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وقال غيبريسوس في تصريحات صحفية تم نشرها عبر قناة منظمة الصحة العالمية على "يوتيوب" إن "التطعيم لا يكون فعالًا إلا عندما يتم إجراؤه عالميًا".

 

وحث غيبريسوس جميع البلدان على عدم تأجيل التطعيم، وإلا ستظهر سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وحذر المسؤول "في هذه الحالة، قد تصبح اللقاحات التي استخدمناها عديمة الفائدة".


وأكد أن "نقص الأدوية في الدول النامية سيخلق مشاكل للدول الغنية. لذلك، دعا غيبريسوس السلطات إلى أن توضح لمواطنيها أنه لحماية أنفسهم من الفيروس، لا بد من تطعيمهم ليس فقط، ولكن سكان دول "بقية العالم".


ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 111 مليون شخص، وتوفي ما يقرب من 2.5 مليون شخص. معظم المصابين والضحايا في الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

 

سبوتنيك

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