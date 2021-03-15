موجة ثالثة من كورونا تعصف بأوروبا

الوكيل الإخباري - تعصف موجة ثالثة من وباء كوفيد-19 بأوروبا، حيث تسجل الدول التي تعثرت فيها حملات التطعيم، ارتفاعات حادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





ووصل معدل الإصابة بالوباء في الاتحاد الأوروبي لأعلى مستوى له منذ بداية فبراير، بسبب عوامل عديدة، أبرزها انتشار أنواع جديدة من فيروس كوفيد-19.



وتستعد العديد من الدول الأوروبية لفرض إجراءات إغلاق جديدة صارمة في الأيام القليلة المقبلة.



ففي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية أكثر من 27 ألف حالة إصابة جديدة، و380 حالة وفاة يوم الجمعة



وتعليقا على هذا الارتفاع، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي: "بعد أكثر من عام على إعلان حالة الطوارئ الصحية، نواجه للأسف موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا".



واعتبارا من اليوم الإثنين، سيتم وضع معظم أنحاء إيطاليا تحت الإغلاق، ولن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لأداء المهمات الأساسية، كما سيتم إغلاق معظم المتاجر، إلى جانب الحانات والمطاعم.

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سكاي نيوز



