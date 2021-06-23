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الأربعاء، 23-06-2021 03:57 م

موسكو: ارتفاع أعداد الراغبين في التطعيم ضد كورونا

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الوكيل الإخباري- أكدت سلطات موسكو، أنها سجلت زيادة غير مسبوقة في أعداد الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا.

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وقال عمدة موسكو، سرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، إن تفشي الفيروس التاجي في العاصمة الروسية بلغ ذروته، مشيرا في الوقت نفسه إلى تفعيل حملة التطعيم ضد العدوى في موسكو.


وأوضح، أن نحو 60 ألف شخص سجلوا أنفسهم للتطعيم خلال اليوم السابق، ما يمثل عددا غير مسبوق يتجاوز بأكثر من 10 أضعاف مؤشرات الفترة السابقة.

 

وتابع سوبيانين "هذا الأمر يبعث على الاطمئنان ويعني أن سكان موسكو قد يحصلون في غضون الأشهر القليلة القادمة على الحصانة الراسخة من الجائحة وتطبيع الوضع والعودة إلى الحياة الطبيعية".


وتأتي هذه التصريحات على خلفية ارتفاع وتيرة تفشي كورونا في موسكو بشكل حاد وغير مسبوق في الأيام الأخيرة، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة مؤخرا الـ 9 آلاف إصابة.


وأصبحت موسكو أول إقليم روسي فرض التطعيم الإلزامي للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية، على خلفية القفزة الأخيرة في الإصابات بكورونا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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