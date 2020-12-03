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الخميس، 03-12-2020 11:29 ص

هل اقتربت نهاية كورونا؟

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الوكيل الإخباري- تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الخميس العديد من الملفات، جاء على رأسها التطورات الطبية التي تستهدف القضاء على فيروس كورونا المستجد، والتحركات الإيرانية في أمريكا الجنوبية، وكذلك السياسة التي يتعين على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اتباعها مع كوريا الشمالية.

هل تقترب نهاية ”كورونا“؟

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قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ إن نهاية وباء كورونا تلوح في الأفق أخيرا، إذ أصبحت بريطانيا أمس الأربعاء أول دولة في العالم تعطي موافقتها على استخدام لقاح مضاد لفيروس ”كوفيد 19″، وستبدأ حملة التحصين فورا، وفقا لما أكده مسؤولون طبيون بريطانيون، حيث سيتم توزيع 800 ألف جرعة من لقاح ”فايزر- بيونتيك“ الأسبوع المقبل.


وأضافت في تحليل إخباري نشرته اليوم الخميس: ”جاء هذا الإعلان بعد ما يقرب من عام على ظهور أولى الحالات المصابة بفيروس كورونا في الصين، ومنذ ذلك الحين فإن الوباء تسبب في آثار مدمرة على الصعيد العالمي، إذ أصيب أكثر من 64 مليون شخص، ومات 1.4 مليون آخرين على الأقل، وتعرضت الأنظمة الاقتصادية الكبيرة والصغيرة للدمار، في ظل عمليات الحجر وغلق الحدود“.


ومضت تقول: ”قامت بريطانيا بتقديم طلبات لشراء 40 مليون جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك، وكانت أسرع من الولايات المتحدة وألمانيا، وكلاهما موطن الشركتين المنتجتين للقاح، في الموافقة على استخدامه“.


وتابعت: ”إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووكالة الدواء الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي تواجهان مطالب الآن بالإسراع في الجدول الزمني لإقرار اللقاحات، وهناك دول أخرى ربما تشعر بالضغط، ويوم أمس الأربعاء أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بالبدء في عمليات التحصين الأسبوع المقبل، حتى وإن كان اللقاح الروسي المنتج محليا لم يحصل على الاختبارات الدقيقة“.


وأردفت: ”مع احتدام سباق اللقاحات، فإن الدول الفقيرة يمكن أن يتم تجاهلها، إنها لا تستطيع الدخول في منافسة مع القدرات العلمية والاقتصادية الهائلة لدول أخرى عندما يتعلق الأمر بتطوير اللقاح والحصول عليه“.


وبحسب مركز الابتكار الصحي العالمي بجامعة ”ديوك“ الأمريكية بولاية نورث كارولينا، فإن بعض الأشخاص في الدول ذات الدخل الضئيل ربما يتعين عليهم الانتظار حتى عام 2024 كي يتم تحصينهم من الوباء، إذ قام الاتحاد الأوروبي و5 دول أخرى بتقديم طلبات شراء لنصف الإمدادات المتوقعة من اللقاح لعام 2021.

المصدر: إرم

 




 

 


 

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