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الثلاثاء، 02-02-2021 03:28 م

هل نحتاج لأخذ لقاح كورونا كل عام؟

لقاح-كورونا


الوكيل الاخباري - ينشغل كثير من الناس هذه الأيام بالتساؤل عما إذا كان يتوجب عليهم أخذ اللقاح مرة واحدة في العمر لتحصين أنفسهم من كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، أم يتعين عليهم تلقي اللقاح مرة كل عام على الأقل.

وقال استشاري مكافحة الأمراض المعدية بيتر إنجليش لشبكة "سكاي نيوز" إن الإجابة عن هذا السؤال تعتمد بشكل كبير على نوع وتأثير اللقاح".

وأثبتت اللقاحات المعتمدة، مثل لقاحات أكسفورد-أسترازينيكا، وفايزر-بيونتك، أنها تمنع الإصابة بأمراض خطيرة، ولكن لم يمر الوقت الكافي لتقييم ما إذا كانت تمنع انتقال العدوى.

وأضاف إنجليش "لدينا بعض المؤشرات على أنها (اللقاحات الحالية) ستمنع انتقال العدوى، لكن ربما ليس بالقدر الذي تمنعه من الإصابة بأمراض خطيرة. وليس لدينا أيضًا بيانات حول مدى إمكانية منع انتشار كوفيد-19".

وقال الرئيس السابق للجنة طب الصحة العامة: "قد نرى أنها فعالة بنسبة 30-70 بالمئة في منع العدوى وانتقالها، لكنني آمل أن أكون مخطئًا وأن تكون النسبة أعلى".

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سكاي نيوز

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