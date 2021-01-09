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السبت، 09-01-2021 08:27 م

وفاة الشيخ عدنان السقا بكورونا

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الوكيل الاخباري - توفي الشيخ عدنان فهمي السقا، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس “كورونا”، وذلك في مكان إقامته بمدينة إسطنبول التركية.
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ويعتبر السقا من أبرز علماء مدينة حمص “الكبار” وأشهرهم، وكان قد اتخذ موقفاً مؤيداً للثورة السورية، منذ انطلاقتها في عام 2011، واضطر لمغادرة مدينته حمص، على خلفية مواقفه المناهضة لنظام الأسد.

وأكدت مصادر مقربة من الشيخ السقا في تصريحات لـ”السورية.نت”، اليوم السبت، وفاته، وقالت إنه أصيب بفيروس “كورونا” منذ قرابة عشرة أيام، على الرغم من اتخاذه لكافة التدابير الوقائية.

وأضافت المصادر أن الشيخ كان قد التزم منزله منذ بداية انتشار الفيروس في تركيا، لكنه أصيب بشكل مفاجئ، في الأيام الماضية.

وتابعت: “ساءت حالة الشيخ الصحية في الأيام الأربعة الماضية، ما استدعى نقله إلى غرفة العناية المركزة، حتى توفي اليوم بعد مضاعفات الإصابة”.

 




 

 


 

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