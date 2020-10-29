وفاة سائح روسي بكورونا في تركيا

الوكيل الاخباري- أعلنت القنصلية الروسية في أنطاليا، اليوم الخميس، عن وفاة سائح روسي في مدينة أنطاليا بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وقال ممثل عن القنصلية الروسية إن "القنصلية العامة تعلن وفاة سائح روسي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق مع السلطات المحلية وشركة التأمين، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الجثمان إلى الوطن".



ووفقا لوسائل إعلام روسية، تم تشخيص إصابة السائح الروسي البالغ من العمر 60 عاما، بفيروس كورونا بعد أسبوع من قدومه هو وزوجته إلى منتجع سايد ستار في مدينة أنطاليا نهاية أيلول / سبتمبر.

المصدر: سبوتنيك



