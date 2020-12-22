وفاة شخص كل 33 ثانية في أمريكا بسبب كورونا

الوكيل الاخباري - توفي شخص بفيروس كورونا كل 33 ثانية في الولايات المتحدة الامريكية خلال الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان



وأودى المرض بحياة ما يقارب 18 ألف شخصا في الأيام السبعة المنتهية في 20 ديسمبر كانون الأول، بزيادة 6.7% عن الأسبوع السابق، ليسجل مستوى قياسيا جديدا، بحسب تحليل رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.

ورغم مناشدات مسؤولي الصحة عدم السفر خلال موسم عطلة نهاية العام، تم فحص 3.2 مليون شخص في المطارات الأمريكية أيام الجمعة والسبت والأحد.



ويشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن زيادة الإصابات من تجمعات العطلات قد تتجاوز طاقة المستشفيات، وبعضها بالفعل ممتلئ.



وفي حين بدأت البلاد في إعطاء لقاحين جديدين، فقد تمر شهور قبل أن تؤدي عملية التطعيم إلى تراجع انتشار فيروس كورونا.



وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة، يوم الاثنين، 18 مليون إصابة، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.



وبحسب الجامعة الأمريكية المتخصصة في إحصائيات كورونا، وصل عدد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 18 مليونا و11 ألف و449 إصابة.



وأشارت الجامعة إلى أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة وصل إلى 319 ألفا و255 حالة وفاة.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





