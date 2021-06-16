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الأربعاء، 16-06-2021 02:59 م

216 إصابة

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

وفا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاتين و216 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و387 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 3، نابلس 9، الخليل 1، جنين 3، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 199.


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 5، نابلس 8، الخليل 2، جنين 3، رام الله والبيرة 8، طوباس 7، قطاع غزة 354".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 13 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان موصولان بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  19 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة 426,897  بينهم 258,853 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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