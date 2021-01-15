الجمعة 15-01-2021
الوكيل الاخباري

الارصاد : منخفض جوي جديد منتصف الاسبوع

الخدمات الطبية تواصل تقديم المطعوم المضاد لفيروس كورونا

الملك يوجه بتقديم أي مساعدة تطلبها إندونيسيا

شاهد بالصور ... شواطئ العقبة تستقبل زوارها في الجمعة الاولى بعد فك الحظر

احباط محاولة تسلل عدد من الاشخاص عبر الحدود الشرقية للمملكة

رغم الاجواء الباردة .. الحياة تعود الى شوارع المملكة بعد رفع الحظر الشامل

حظر تجول يومي في فرنسا

الارصاد الجوية تحذر السائقين

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

وزارة التنمية الاجتماعية تطلب رفع الطاقة الاستيعابية للحضانات إلى 100%

الجمعة، 15-01-2021 12:30 م

وفيات كورونا عالميا تتجاوز حاجز المليونين

171332_6_1601376068 (Custom)


الوكيل الاخباري - تجاوز العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليوني حالة، بحسب آخر تحديثات نشرها صباح اليوم الجمعة، موقع "وورلدميترر" المعني برصد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس حول العالم.

اضافة اعلان

ووفق المصدر بلغ العدد الإجمالي للوفيات مليونين وألفين و465 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 93 مليونًا، و536 ألفًا و554 إصابة، بينما بلغ عدد المتعافين 66 مليونًا، و835 ألفًا و146.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
878592 (Custom)

الصين تسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

germany (Custom)

ألمانيا تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

JSKbN (Custom)

غزة: تسجيل 10 وفيات و403 اصابات بفيروس كورونا

262856 (Custom)

بريطانيا : 1248 وفاة و 48682 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-لبنان-846x485

حظر تجول يومي في فرنسا

ما-بعد-كورونا-مستقبل-النظم-الصحية-ـ-الفرص-والتهديدات-780x470

لبنان: تسجيل 5196 إصابة و 41 وفاة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
18ipj-9

بعد بريطانيا.. سلالة مختلفة من كورونا تتفشى سريعا في جنوب أفريقيا

1-1399977

طوكيو تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

coronavirus-canada-reuters-carlos-osorio-1-635x357

كندا تتخطى حاجز 488 ألف إصابة بكورونا

bb35529b-98c3-431e-9a81-b3f3a59ab45c

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 75 مليوناً

5fda94d14c59b7546f7e6795

ألمانيا تبدأ حملة التلقيح ضد كورونا قريبا

5fdae6bf4236047fe727d77a

لليوم الثاني .. كوريا الجنوبية تتجاوز الألف إصابة بكورونا