وفيات كورونا عالميا تتجاوز حاجز المليونين

الوكيل الاخباري - تجاوز العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليوني حالة، بحسب آخر تحديثات نشرها صباح اليوم الجمعة، موقع "وورلدميترر" المعني برصد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس حول العالم.

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ووفق المصدر بلغ العدد الإجمالي للوفيات مليونين وألفين و465 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 93 مليونًا، و536 ألفًا و554 إصابة، بينما بلغ عدد المتعافين 66 مليونًا، و835 ألفًا و146.



--(بترا)

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