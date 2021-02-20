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السبت، 20-02-2021 01:34 م

599 إصابة

10 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 10 وفيات، و599 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و591 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت وزير الصحة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: (الخليل 1، ضواحي القدس 1، قلقيلية 2، سلفيت 1، نابلس 2، أريحا 1)، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل (86)، ضواحي القدس (18)، بيت لحم (91)، جنين (25)، طولكرم (43)، قلقيلية (20)، سلفيت (49)، نابلس (36)، رام الله والبيرة (130)، طوباس (5)، أريحا (6)، قطاع غزة (90)".
وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت: "الخليل (98)، ضواحي القدس (0)، بيت لحم (49)، جنين (31)، طولكرم (26)، قلقيلية (16)، سلفيت (47)، نابلس (18)، رام الله والبيرة (92)، طوباس (2)، أريحا (17)، قطاع غزة (195)".


ولفتت الكيلة إلى وجود 72 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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