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181 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الثلاثاء، 03-08-2021 02:25 م

181 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و140 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير اليوم للحالة الوبائية في فلسطين، إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 3، جنين 6، طولكرم 4، بيت لحم 3، نابلس 6، رام الله والبيرة 6، الخليل 2، قطاع غزة 151، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3575 فحصا.

 

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 5، طولكرم 7، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 4، الخليل 3، قطاع غزة 120.

 

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت الكيلة إلى وجود 13 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 22 مصابا، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 599,370 بينهم 419,589 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 

 

 




 

 


 

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