21 وفاة و1492 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 21 وفاة، و1492 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1777 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (8)، نابلس (4)، الخليل (2)، جنين (2)، سلفيت (2)، طولكرم (2)، قلقيلية (1).



وأضافت ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: القدس 498، طولكرم 39، أريحا والأغوار 25، ضواحي القدس 8، قلقيلية 15، سلفيت 16، نابلس 64، جنين 25، رام الله والبيرة 44، بيت لحم 16، طوباس 6، الخليل 4، قطاع غزة 732، لافتة إلى أنه تم إجراء 4350 فحصا.



وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: القدس 116، طولكرم 38، أريحا والأغوار 12، ضواحي القدس 16، قلقيلية 106، سلفيت 38، نابلس 127، جنين 132، رام الله والبيرة 109، بيت لحم 10، طوباس 26، الخليل 36، قطاع غزة 950‪ .

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92‪,‬1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6‪,‬9%، ونسبة الوفيات 1‪%‬ من مجمل الإصابات.



ولفتت الكيلة إلى وجود 73 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 190 مصابا، بينهم 17 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,358,918، بينهم 675,119 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا