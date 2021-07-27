23032 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية الروسية 23032 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و779 حالة وفاة، فيما تعافى 20116 شخصا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة توزعت على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2623 إصابة)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1973) ثم مدينة بطرسبورغ (1923).



وأظهرت الأرقام والبيانات الرسمية التي تم الإعلان عنها، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و172812 إصابة، وشفي 5 ملايين و526950 شخصا من المرض، فيما توفي 155380 شخصا حتى الآن.

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المصدر: روسيا اليوم