الثلاثاء 27-07-2021
الوكيل الاخباري

هيئة النقل تعد خطة لمراقبة تقيد وسائط النقل بأمر الدفاع رقم 32

مطالبة نيابية بالكشف عن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.. وثيقة

الخصاونة: كلنا فخر بإدراج السلط على لائحة التراث العالمي

مدير دائرة الآثار بالوكالة: سنرشح مواقع أثرية جديدة لقائمة التراث العالمي

الملك يشارك بقمة ثلاثية الأربعاء تجمع الأردن وقبرص واليونان

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي

هيئة النقل لـ الوكيل : لم يتم رفع أجور النقل العام

الخصاونة يفتتح المرحلة الأولى التجريبية من مشروع الباص السريع.. صور

ضبط 5 مزارع في جلعد تعتدي على خطوط مياه

عاجل

مطالبة نيابية بالكشف عن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.. وثيقة

الثلاثاء، 27-07-2021 12:37 م

23032 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

608d16484c59b76c453a2a55


الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية الروسية 23032 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و779 حالة وفاة، فيما تعافى 20116 شخصا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة توزعت على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2623 إصابة)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1973) ثم مدينة بطرسبورغ (1923).

وأظهرت الأرقام والبيانات الرسمية التي تم الإعلان عنها، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و172812 إصابة، وشفي 5 ملايين و526950 شخصا من المرض، فيما توفي 155380 شخصا حتى الآن.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4567890-=-09876

الفلبين تسجل أعلى مستوى إصابات بكورونا في 6 أسابيع

2020_9_2_18_52_28_956

164 حالة وفاة جديدة وأكثر من 1600 إصابة بكورونا في تونس

thumbs_b_c_a02ce08968740cae7b3e163b335537eb

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

تونس-وامريكا

الولايات المتحدة تسلم تونس مليون لتر من الأكسجين لمكافحة كورونا

5f7387a64236040ee55c252a

الهند تسجل أدنى ارتفاع يومي بإصابات كورونا منذ 132 يوما

60ff1aab4236047f9266e9dd

البنك الدولي وكوفاكس يتفقان على آلية لتسريع التطعيم ضد كورونا في الدول النامية

أخبار متعلقة
6001504a4c59b70859008418

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 25 ألف إصابة

60a23b984236044533545df3

إصابات كورونا اليومية في روسيا تفوق الـ 24 ألف إصابة

907e0227-1399-4556-8a32-f9f4b03f590b

إصابات كورونا اليومية في روسيا تفوق الـ 23 ألف إصابة

5fa8f92d4236047dcc62f8ce

روسيا: أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

bdcbc08d-4ea0-4cbe-af6d-55fe34d8e753

روسيا: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

5ef1bb3b4236042fce6a8316

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 21 ألف إصابة