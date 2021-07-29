الخميس 29-07-2021
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الخميس، 29-07-2021 12:20 م

23270 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري- سجلت روسيا، اليوم الخميس، 23270 إصابة و799 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لتصل بذلك الحصيلة إلى 6 ملايين و218502 إصابة و156977 وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

وأفاد بذلك مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، مضيفا أن 20834 مريضا تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 5 ملايين و568363 شخصا.

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ورصدت العاصمة موسكو 3356 إصابة خلال اليوم الماضي في قفزة جديدة بعد 4 أيام من تراجع المؤشر، مع انخفاض الوفيات اليومية من 93 يوم أمس الأربعاء إلى 79 اليوم الخميس.


وفي مقاطعة موسكو واصل معدل الإصابات تراجعه ليصل اليوم الخميس إلى 1325 حالة مقارنة مع 1449 يوم أمس الأربعاء، فيما استقر عدد الوفيات الجديدة عند 30 حالة.


وسجلت مدينة بطرسبورغ 1925 إصابة جديدة مقابل 1918 أمس، مع انخفاض عدد الوفيات اليومية من 68 إلى 64.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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